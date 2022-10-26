Robot silah sistemi SARBOT görücüye çıktı

İstanbul’da düzenlenen ve 57 ülkenin katıldığı SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuar’ında yeni teknolojik silahı ile robot ‘SARBOT’ tanıtıldı. Türk mühendislerinin ürünü olan ve ATAK helikopterinde kullanılacak 20 milimetre burun topu olan SARBOT, dakikada 750 adet 20 mm kalibre mühimmat ateşleyebiliyor. Robotik bir silah sistemi olan SARBOT, zorlu arazi koşullarında rahatça hareket edebiliyor.
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