Robot Sophia'nın eseri 688 bin dolara satıldı

Dijital sanat son dönemin en popüler konularından... Dijital ortamlardaki eserler, kripto teknolojisiyle satılıyor. Sophia isimli insansı robotun dijital imzalı eseri de NFT teknolojisi ile yani internetten kolayca indirilebilen bir eser olarak 688 bin dolara satıldı.

NTV 25.03.2021 - 14:02 | Son Güncelleme : 25.03.2021 - 14:20

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