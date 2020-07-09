Robot taraftarlar tribünde

Küresel corona virüs salgını nedeniyle sosyal hayatın pek çok alanında değişimler yaşandı. Spor karşılaşmaları belirli bir süre yapılamadı. Şimdi ise pek çok ülkede seyircisiz oynanıyor. Japonya'da seyircisiz oynanan bir beyzbol maçında taraftarların yerine robotlar yerleştirildi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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NTV 09.07.2020 - 13:13| Son Güncelleme : 09.07.2020 - 13:29
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