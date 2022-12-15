Rus kozmonotların uzay yürüyüşü iptal edildi

Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlı olan Rusya’ya ait Soyuz uzay aracında sızıntı meydana geldi. Yaşanan sızıntı NASA canlı yayınında görüntülendi. Sızıntı, Soyuz MS-22’nin Uzay İstasyonu’na bağlı olduğu yerde yaşandı. Sızıntı nedeniytle Rus kozmonotların gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü iptal edildi. NASA, sızıntının 7 mürettebat için risk oluşturmadığını ve Rus uzmanların sızıntıya yol açan sorunu bulmaya çalıştıklarını açıkladı.

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