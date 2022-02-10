‘‘Sabah baktım, hesabımda sadece 0.25 cent kalmış’’

Dijital sanatın geldiği son nokta olan NFT’ler henüz çok yeni alan olmasına rağmen dolandırıcıları çıktı. Üstelik meşhur Otisabi çizgi karakterinin yaratıcısı çizer Yılmaz Aslantürk dolandırıldı. Sanal alemden kazandığı tüm parasını kaybeden Yılmaz Aslantürk, olaydan sonra neden 2 gün bilgisayarını açamadığını ve yaşadığı korkuyu NTV’ye anlattı. (Haber:Osman Terkan)

Haberler - NTV 10.02.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 11:56

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