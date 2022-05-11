Salgınla mücadelede robotların rolü

Çin'de robotlar Şangay'da salgınla mücadeledeki iş yükünün azaltılmasına yardımcı oluyor. Robotik cihazlar Şangay'daki geçici bir hastanede rutin görevlere yardımcı olmak ve şehirde Covid-19'la mücadele ederken sağlık çalışanları üzerindeki baskıyı hafifletmek için kullanılıyor.
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