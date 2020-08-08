Samsung, Galaxy ekosistemindeki beş yeni güçlü cihazı tüketicilerin beğenisine sundu

Galaxy Note20 ve Galaxy Tab S7 serisi, Galaxy ekosistemine kusursuzca entegre olan ve en önemli anlarda size esneklik ve zaman kazandıran bir üretkenlik merkezi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu hafta Tekno Hayat yeni modelleri inceledi.

NTV Haber 08.08.2020 - 11:45 | Son Güncelleme : 08.08.2020 - 11:59

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