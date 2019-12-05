Siber güvenlik ordusu güçleniyor

Türkiye, internet teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla önemi artan "siber güvenlik" konusunda yeni bir adım daha atıyor. Bilgi teknolojileri ve ileşitim kurumu, "siber güvenlik" konusunda 13 binden fazla kişiye eğitim verdi. Kurum, "Sertifikalı Siber Güvenlik Uzmanı" eğitimini de başlattı.

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