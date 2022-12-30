SİPER füzesi 100 kilometre menzilini aştı

Milli uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER projesinde 100 kilometre barajı aşıldı. Sinop'ta gerçekleştirilen test atışında ilk defa 100 kilometre menzildeki hedef başarıyla vuruldu. Tarihi test atışına ilişkin görüntüleri Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medyadan paylaştı.
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