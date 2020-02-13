Sosyal medya kullanımında 15. sıradayız ... (Dijital Dünyadan 13 Şubat 2020)
2020 küresel dijital bakış raporu yayınlandı, çarpıcı veriler ortaya çıktı... Dünyadaki yetişkin nüfusun yüzde 60lık bir kesimi artık internete bağlı yaşıyor. 3 milyar 800 milyon da sosyal medya kullanıcısı var. Rapordaki ayrıntıları ve hem internetin hem de sosyal medyanın Türkiyedeki kullanıma ilişkin detayları Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay aktardı.
NTV 13.02.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 17:57
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