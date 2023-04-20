Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uzay keşif umutlarının merkezinde yer alan yeni dev roketi Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı. Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ile kargo gönderimi için başlıca roket olarak Starship'i kullanmayı planlıyor.

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