Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uzay keşif umutlarının merkezinde yer alan yeni dev roketi Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı. Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ile kargo gönderimi için başlıca roket olarak Starship'i kullanmayı planlıyor.
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