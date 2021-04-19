Sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde aşır hız nedeniyle virajı alamayarak ağaca çarpan sürücüsüz Tesla otomobil alevler içinde kaldı. Kazada ön ve arka koltukta oturan iki kişi hayatını kaybetti. Elektrikli otomobilin bataryalarının patladığı, bu sebeple itfaiye ekiplerinin alevleri söndürmekte güçlük çektiği açıklandı. Olay, "sürücü koltuğunda kimsenin bulunmadığı ilk ölümlü kaza" olarak tarihe geçti.

ntv.com.tr 19.04.2021 - 12:15 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 12:48

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