Tanklara 360 derece görüş yeteneği

Yerli bir savunma sanayi şirketi, kalın zırhların arkasından tank kullanan askerlerin daha iyi bir görüş açısına sahip olabilmeleri için özel bir gözlük tasarladı. Artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip gözlükle tankın çevresine yerleştirilen kameralardan alınan görüntüler tank sürücüsüne iletiliyor.

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