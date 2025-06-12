Tarihi görüntüler! Güneş'e başka bir açıdan bakın
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş’in güney kutbuna ait ilk görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve NASA iş birliğinde yürütülen Solar Orbiter projesiyle, Güneş’in daha önce keşfedilemeyen kutup bölgesine dair çarpıcı veriler elde edildi. Bu gelişme, hem Güneş’in manyetik yapısının anlaşılması hem de Dünya üzerindeki etkilerinin daha net analiz edilebilmesi açısından çığır açıcı olarak değerlendiriliyor.
Elde edilen görsellere göre kutup bölgesinde karmaşık ve yoğun bir manyetik alan yapısı var. Devasa plazma hareketleri, sürekli değişen enerji yapıları ve karmaşık kutupluluk (mixed polarity) durumu, bilim dünyası için büyük önem taşıyor. Gözlemlenen bu manyetik düzensizlik, Güneş’in manyetik döngüsünü daha iyi anlamak adına kritik bir veri olarak değerlendiriliyor. Özellikle Güneş’te yaşanan patlamalar ve güneş rüzgarlarının nasıl oluştuğu konusunda bu bölgeden gelen verilerin yön gösterici olacağı ifade ediliyor.
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