Ters takla atabilen robot: Mini Çita

Robot Atlas ve robot köpek Mini'ye rakip geliyor. Amerika'da üretilen 4 ayaklı robot "Mini Çita" son derece gelişmiş hareket kabiliyeti ile ters takla bile atabiliyor.  Massachusetts Teknoloji Üniversitesi (MIT) saatte 8 km'ye kadar hızlanabilen bu robotu modüler olması amacıyla geliştirdi. Bacakların her biri, kullanıma hazır parçalardan üretiliyor. Üstelik robot üç elektrikli motorla çalışıyor.

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