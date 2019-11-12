Ters takla atabilen robot: Mini Çita

Robot Atlas ve robot köpek Mini'ye rakip geliyor. Amerika'da üretilen 4 ayaklı robot "Mini Çita" son derece gelişmiş hareket kabiliyeti ile ters takla bile atabiliyor. Massachusetts Teknoloji Üniversitesi (MIT) saatte 8 km'ye kadar hızlanabilen bu robotu modüler olması amacıyla geliştirdi. Bacakların her biri, kullanıma hazır parçalardan üretiliyor. Üstelik robot üç elektrikli motorla çalışıyor.
12.11.2019 - 16:25| Son Güncelleme : 12.11.2019 - 16:27
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.