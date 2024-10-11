Tesla'nın robotu Optimus "taş, kağıt, makas" bile oynuyor
Tesla’nın en büyük etkinliklerinden biri olan “We, Robot”ta Robotaxi ve Robovan elektrikli araçların yanı sıra Optimus robotlar da sergilendi.
Tesla Robovan’in tanıtılmasından sonra kalabalığın arasına yürüyerek katılan Optimus robotlar, insanların günlük ihtiyaçları karşılayabilecek gibi duruyor.
Etkinlikte barmenlikle beraber birçok özelliğini sergileyen Optimus robotlardan bir tanesinin "taş, kağıt, makas" oynaması bir hayli dikkat çekti.
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