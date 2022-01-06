TOGG CEO’su canlı yayında ağladı: Türkiye’nin otomobili dünya sahnesinde

Türkiye’nin yerli üretim otomobili TOGG’un ilk uluslararası lansmanı ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleştirildi. TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı’nda bir sunum yaptı. Karakaş daha sonra TRT2'de katıldığı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı ve ‘‘Daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde artık biz de varız’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 11:15 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 11:24

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