TOGG yollara çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin yerli aracı TOGG’da geri sayım sürüyor... 2023’ün ilk aylarında yollara çıkması beklenen araç, kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. ABD’de yaşayan en etkili Türkler arasında gösterilen Mimar Güvenç Özel, yerli araçta yapacağı dijital sanat çalışmalarını ve Bursa Gemlik’teki tesise işlediği dev dijital sanat eserinin detaylarını NTV’ye anlattı. (Haber:Ahmet Örsoğlu)
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