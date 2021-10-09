TÜBİTAK 'Robot Göz' geliştirdi

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün (RUTE) geliştirdiği ve "Robot Göz" olarak adlandırılan "Boru İçi Denetleme Robotu"yla, hatlardaki doğal gaz kaçakları anında saptanacak. TÜBİTAK RUTE Müdürü Mehmet Ali Çimen, proje fikrinin 2017'de İGDAŞ tarafından kendilerine getirildiğini belirtti. Robot Göz'ün, İGDAŞ'ın 12 ve 16 inçlik 545 kilometre uzunluğundaki hattında denetim yapacağını bildiren Çimen, bu teknolojinin benzerinin sadece ABD'de olduğuna işaret etti.
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