Türk Yıldızları İstanbul Boğazı’nda: TEKNOFEST yarın başlıyor
Avrupa’nın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST yarın başlıyor. TEKNOFEST öncesinde İstanbul Boğazı’nda Türk Yıldızları'nın da aralarında bulunduğu 15 uçak, gösteri uçuşu yaptı. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Bahattin Demir)
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NTV 20.09.2021 - 16:28| Son Güncelleme : 20.09.2021 - 16:38
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