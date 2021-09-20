Türk Yıldızları İstanbul Boğazı’nda: TEKNOFEST yarın başlıyor

Avrupa’nın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST yarın başlıyor. TEKNOFEST öncesinde İstanbul Boğazı’nda Türk Yıldızları'nın da aralarında bulunduğu 15 uçak, gösteri uçuşu yaptı. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Bahattin Demir)

NTV 20.09.2021 - 16:28 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 16:38

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