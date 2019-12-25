Türkiye sosyal medya kullanımında birinci (Çoğunluk orta yaşlılarda)
Uluslararası bir şirketin yaptığı araştırmaya göre Türkiye, sosyal medya ve internet kullanımında Avrupa birincisi... Her 10 kişiden 6'sı en az bir saatini internette geçiriyor. Dikkat çekici olan ise sosyal medyaya en yoğun ilgiyi orta yaş grubunun göstermesi. İşte ayrıntılar... (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Davut Dede, NTV Haber)
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