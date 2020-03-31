Türkiye’nin ilk yerli solunum cihazı üretilmeye başlandı

Corona virüse yakalanan ve durumu ağır olan hastalar solunum cihazına ihtiyaç duyuyor. Vaka sayıları arttıkça solunum cihazına olan ihtiyaç da artıyor. Bunun için projeler geliştiriliyor. İşte onlardan biri...

NTV 31.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 10:31

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER