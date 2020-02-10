Türkiye'nin siber saldırıları önleme merkezi açılıyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye'ye yönelik siber saldırıları anlık tespit ederek engelliyor. Bugün resmen açılışı yapılacak BTK USOM'da 150 kişilik uzman ekip, 7/24 görev yapıyor. Bunlar, Türkiye'deki resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri (SOME) ile koordineli çalışıyor. Türkiye genelindeki internet altyapısına yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar burada anlık belirlenerek bertaraf ediliyor. NTV ekibinden Serkan Kaya, o merkezde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile konuştu.
10.02.2020 - 11:48| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 12:01
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