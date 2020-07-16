Twitter'da dünya devlerine siber saldırı

Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları hack'lendi. Dün gece yapılan siber saldırıyı ve Twitter güvenliğini DYG Dijital Medya Direktörü Can Birsay anlattı.  HABERİN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

NTV Haber 16.07.2020 - 11:34 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 11:51

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER