Twitter'da "Kullanım limiti aşıldı" sorunu: Elon Musk'un amacı ne?
Twitter'ı satın aldıktan sonra tartışmalı değişiklikler yapan Elon Musk dün akşam yeni bir uygulamayı duyurdu. Twitter'da mavi tiki olmayan kullanıcıların içerik görüntülemesine sınırlandırma getirildi. Önce günde yalnızca 300 tweet görüntülenebileceğini açıklayan Musk ilerleyen saatlerde kotayı önce 600 tweete ardından 800, son olarak da bin tweete çıkardı. Peki bir sosyal medya uygulaması neden içeriğinin yayılmasını sınırlandırmak istesin, konu yalnızca abonelik satmak mı? Türk Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aykut Arıkan NTV'de değerlendirdi.
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