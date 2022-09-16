Uçan motosiklet görücüye çıktı

Japon start-up firması AERWINS tarafından geliştirilen uçan motosiklet Xturismo, ABD'deki Detroit Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Havada 40 dakika kalabilen aracın son hızı saatte 100 kilometre. Japonya'da satılmakta olan aracın ABD'de 777 bin dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Haberler - İHA 16.09.2022 - 14:09 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 15:28

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