Uçan robot geliştirildi: ‘Leo’ ip üstünde de yürüyebiliyor
Amerika Birleşik Devletleri’nde uçan bir robot geliştirildi. ‘Leo’ adı verilen robot, omuzlarında 4 pervaneli bir motor taşıyor. ‘Leo’ çok eklemli bacakları sayesinde uçmanın yanı sıra kaykaya binip ip üstünde de yürüyebiliyor.
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