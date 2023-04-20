Uzay roketinin yolculuğu yarım kaldı: Starship fırlatmadan 4 dakika sonra patladı

Elon Musk'a ait olan uzay şirketi SpaceX, insanlık tarihinin en güçlü roketi Starship'i fırlattı ancak fırlatmadan yaklaşık 4 dakika sonra roket havada patladı. SpaceX yetkilileri ilk deneme uçuşunun başarılı olduğunu ilan etti. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, konuya ilişkin ayrıntıları anlattı.

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