Uzay roketinin yolculuğu yarım kaldı: Starship fırlatmadan 4 dakika sonra patladı
Elon Musk'a ait olan uzay şirketi SpaceX, insanlık tarihinin en güçlü roketi Starship'i fırlattı ancak fırlatmadan yaklaşık 4 dakika sonra roket havada patladı. SpaceX yetkilileri ilk deneme uçuşunun başarılı olduğunu ilan etti. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, konuya ilişkin ayrıntıları anlattı.
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