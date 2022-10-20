Uzay teleskobu James Webb’den yeni görüntü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 2021’de uzaya fırlattığı James Webb teleskobundan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. James Webb bu kez de Yaratılış Sütunları’nı görüntüledi. Dünya’dan yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzakta olduğu tahmin edilen sütunlar, yıldızlararası toz ve gazdan oluşuyor. 6 buçuk metre çapındaki dev ayna ve Kızılötesi alıcılara sahip James Webb, daha önce de Orion Nebulası ve Neptün’den görüntüler paylaşmıştı. Bilim insanları yeni görüntülerle, yıldız ve gezegenlerin doğuşuna ışık tutacak bulguları elde etmeyi amaçlıyor.
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