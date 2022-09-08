Uzaya gidecek 'çılgın Türk' için 30 aday belirlendi
Uzaya gidecek ilk Türk astronot için geri sayım başladı. Astronot olmak için başvuran 36 bin kişiden 30 aday seçildi. 10'u kadın 30 astronot adayı Ankara’da NASA tarafından lisans verilmiş hekimler tarafından tıbbi teste tabi tutuluyor. Kasım ayının başında uzaya gidecek iki adayın belirlenmesi hedefleniyor. İşte NTV ekibinden Gökhan Gerçek ve Burak Akcan'ın haberi...
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NTV Haber 08.09.2022 - 13:11| Son Güncelleme : 08.09.2022 - 13:13
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