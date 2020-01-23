Uzayda altın keşfi (Değeri 700 kentilyon dolar)

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay madenciliği konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Altın ve değerli metallerle dolu olduğu sanılan göktaşına 2022'de roket fırlatılacak. Uzaydaki servetin değerininse 700 kentilyon dolar olduğu sanılıyor. (Dünyanın Haberi, NTV)

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER