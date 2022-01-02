Uzayda badminton maçı yaptılar

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda astronot Matthias Maurer, yeni yılın ilk gününde mürettebat arkadaşlarıyla badminton maçı yaptı. Maurer maçın görüntlerini sosyal medya hesabından, ‘‘Badminton maçımız gibi daha eğlenceli ekip aktiviteleriyle dolu yeni bir yılı sabırsızlıkla bekliyoruz’’ mesajıyla paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 02.01.2022 - 14:07 | Son Güncelleme : 02.01.2022 - 14:14

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