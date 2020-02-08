Virüse karşı drone ve robotlarla mücadele

Çin denilince akla gelen ilk alandan biri de teknoloji. Ülkede patlak veren corona virüs salgınına karşı alınan önlemlerde teknoloji de yoğun olarak kullanılıyor. NTV yayınına katılan Çin Medya Grubu Muhabiri Cao Ying'de, günlük yaşamda kullanılan teknolojileri anlattı.
NTV 08.02.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 08.02.2020 - 11:25
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