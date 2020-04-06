Virüsle mücadele yeni cihaz

Tüm dünyayı tehdit eden virüsle mücadele birçok alanda sürüyor... Bu dönemde geliştirilen dezenfeksiyon cihazları da büyük önem taşıyor... İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve özel sektör işbirliği ile sıcak su ve nano gümüş teknolojisi kullanan cihaz geliştirildi. Kullanıldığı yüzeylerin aylarca temiz kaldığı iddia ediliyor.

NTV 06.04.2020 - 10:17 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 11:59

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