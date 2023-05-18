Yapay zeka müziği ele mi geçiriyor?

Yapay zeka artık hayatın her alanında. Sanat da bu alanlardan biri. Ancak bu durum tartışmaları beraberinde getirdi. Büyük bir kesim, yapay zeka ile üretilmiş sanatı kabul etmiyor. NTV'de Tekno Hayat programını hazırlayan ve sunan Ahmet Can, konuya ilişkin soruları yanıtladı. (Haber: Suat Kavukluoğlu Kamera: Oktay Taşkın)

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