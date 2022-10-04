Yerli otomobil TOGG test sürüşünde

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG test sürüşlerine devam ediyor. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." notu ile video paylaşıldı.
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