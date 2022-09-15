Yerli SİDA Marlin denize indi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli silahlı insansız deniz aracı Marlin’in deniz üzerindeki manevra görüntülerini paylaştı. Türkiye’nin SİHA’ların ardından SİDA’larıyla da iddiasını ortaya koyduğunu söyleyen Demir, ‘‘Marlin SİDA dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız suüstü aracı oldu’’ dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 14:40 | Son Güncelleme : 15.09.2022 - 14:47

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