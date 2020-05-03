Yerli yazılımla telekonferans daha güvenli

Corona virüs salgını nedeniyle pek çok kurum ve firma faaliyetlerini telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor. Çok sayıda kamu kurumu ve finans şirketi ise veri merkezleri Türkiye'de bulunmayan global yabancı sistemler yerine yerli imkanlarla üretilen telekonferans sistemlerine yöneliyor. İşte veri güvenliğini ön planda tutan o firmalar ve Türk mühendisleri tarafından tasarlanan telekonferans sistemleri...

NTV Haber 03.05.2020 - 15:25 | Son Güncelleme : 03.05.2020 - 15:33

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