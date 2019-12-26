Yılın son güneş tutulması böyle görüntülendi

2019'un son güneş tutulması gerçekleşiyor. Yılın son tutulması, Asya, Afrika ve Avustralya'dan izlenebiliyor. Bundan sonraki ilk halkalı tam güneş tutulması 21 Haziran 2020'de; ilk tam güneş tutulması da 14 Aralık 2020'de gerçekleşecek. Tutulma, Tayland'da böyle görüntülendi.

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