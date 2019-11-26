Yörüngedeki astronot Dünya’daki ay taşıtını kullandı
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli bir astronot, Dünya’daki ay taşıtı prototipini yörüngeden kontrol etti. 18 Kasım’da gerçekleştirilen Analog-1 adlı deneyde astronot, Hollanda’daki engel parkurunda bulunan taşıtı 30 dakika süresince uzaktan kumanda etti.
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