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YouTube'da para nasıl kazanılıyor?
21.12.2018 - 16:11

YouTube başta bir eğlence ve video izleme merkeziyken bugün tıklanma, görüntülenme ve abone sayılarıyla pek çok kişi için gelir kapısı oldu. Bugün insanlar, para kazanma amacıyla YouTube'a giriyor ancak pek azı başarılı olabiliyor. Literaturde onlara 'YouTuber' deniyor. Uzmanlara göre, en büyük kazanç, reklam ve ürün yerleştirmeden elde ediliyor. İşte 13 yılda bir sosyal mecranın ve oradakilerin ulaştığı seviye ve fenomenlerin sırları hakkında bilmeniz gerekenler... (Deniz Kilislioğlu ile Hafta Biterken, NTV)

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