Zoom Küresel Pazarlardan Sorumlu Başkanı NTV'ye konuştu: Bu kadarını beklemiyorduk
Corona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Yani öğrenciler okula gidemeyecek ve derslere evlerinden internet aracılığı ile girecek. Devlet okulları, eğitim bilişim ağı EBA'yı kullanıyor. Özel okulların pek çoğu ise Zoom uygulaması üzerinden ders veriyor. Zoom şirketi Covid-19 salgınıyla birlikte muazzam bir büyüme yakalamasına karşın, ilk günden bu yana güvenlik açıklarıyla eleştiriliyor. NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu, kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği ve hacker sitelerinde yayınlandığı iddialarını zoom video iletişimleri, Zoom Global Pazarlardan Sorumlu Başkanı Abe Smith ile konuştu.
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02.05.2020 - 10:44| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 11:23
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