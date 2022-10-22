Zuckerberg duyurdu: Yapay zekadan simultane çeviri

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg görüntülü görüşme sırasında çeviri yapabilen, yapay zeka tabanlı "akıllı çeviri sistemi"ni tanıttı. Zuckerberg Facebook hesabından paylaştığı video ile, Meta yapay zekanın, yazılı olmayan ancak günümüzde konuşulan diller için çalışan ilk konuşma çevirmenini geliştirdiğini duyurdu.

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