Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 10 Ağustos 2019

09.08.2019 - 12:18

Anne adayı bir süpermodel olunca hamilelik yolculuğu da renkli bir maceraya dönüşüyor. Tülin Şahin sağlıktan modaya, egzersizden bakıma bir anne adayının tüm merak ettiklerini Hamilelik Günlüğü’nde paylaşıyor.

Tülin Şahin bu hafta, her anne adayını ilgilendiren “Hamilelikte saç bakımı nasıl olmalı?” sorusunun cevabını arıyor.

Hamilelik döneminde saç bakımıyla ilgili ipuçlarını almak için Saç Tasarımcısı Gökhan Oktav’ın kapısını çalıyor. Ardından hamilelik yogasının anne adayına ve bebeğe faydalarını öğrenmek için Yoga Eğitmeni Burcu Olgun ile buluşuyor. Bu renkli bölümün sonunda Tülin Şahin annelik tavsiyelerini almak için eski bir dostuna, üç kız çocuğu annesi model Pınar Tezcan Özçapkın’a danışıyor.

Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 10 Ağustos Cumartesi 12.20’de NTV’de.