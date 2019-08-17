Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 17 Ağustos 2019

17.08.2019 - 12:59

Anne adayı bir süpermodel olunca hamilelik yolculuğu da renkli bir maceraya dönüşüyor. Tülin Şahin sağlıktan modaya, egzersizden bakıma bir anne adayının tüm merak ettiklerini Hamilelik Günlüğü'nde paylaşıyor. Tülin Şahin bu hafta, hamilelik dönemlerini ve bu dönemlerde anne adayını nelerin beklediğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Figen Taşer Güney'e soruyor. Stil sahibi bir anne adayı olarak, hamile modasının incelikleriyle ilgili sohbet etmek için Moda Tasarımcısı Miray Gündoğdu ile bir araya geliyor. Yakın dostlarından annelik tavsiyeleri almaya devam eden Tülin Şahin'in bu haftaki konuğu Azra Akın. "Dünya güzeli, oyuncu, Birleşmiş Milletler sözcüsü" ünvanlarına sahip yeni anne Azra Akın'ın hamilelik ve annelik yolculuğunu dinliyor. Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 17 Ağustos Cumartesi 12.20'de NTV'de.