Tülin Sahin ile Hamilelik Günlüğü 21 Eylül 2019

20.09.2019 - 17:34

Anne adayı bir süpermodel olunca hamilelik yolculuğu da renkli bir maceraya dönüşüyor. Tülin Şahin sağlıktan modaya, egzersizden bakıma bir anne adayının tüm merak ettiklerini Hamilelik Günlüğü’nde paylaşıyor.

Tülin Şahin bu hafta, doğum seçenekleri hakkında bilgi almak için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Figen Taşer Güney’in kapısını çalıyor. Bebek bakımı ile ilgili doğru bilinen yanlışları Bebek Hemşiresi Gülşah İratçı ile konuşuyor. Bu haftanın bir diğer konuğu, üçüz kız çocuk annesi Neşe Erberk. Türkiye ve Avrupa güzeli, eğitim kurumları kurucusu Neşe Erberk; annelik tavsiyelerini Tülin Şahin ile paylaşıyor.

Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 21 Eylül Cumartesi 15.20’de NTV’de.