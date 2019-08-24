Tülin Sahin ile Hamilelik Günlüğü 24 Ağustos 2019

24.08.2019 - 13:00

Anne adayı bir süpermodel olunca hamilelik yolculuğu da renkli bir maceraya dönüşüyor. Tülin Şahin sağlıktan modaya, egzersizden bakıma bir anne adayının tüm merak ettiklerini Hamilelik Günlüğü'nde paylaşıyor. Tülin Şahin bu hafta, hamilelikte vücut ve cilt bakımı ile ilgili aklındaki tüm soruları konunun uzmanı Güray Akar'a yöneltiyor; ardından bir cilt bakımı tecrübesi yaşıyor. Bebeğini kucağına almaya hazırlandığı bu dönemde, bebek banyosu ve bakımına dair tüm detayları adım adım Bebek Hemşiresi Ecem Üner'den öğreniyor. Bu haftanın bir diğer konuğu, 0-4 Yaş Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky. "Yenidoğan bebeğin uyku düzeni nasıl oluşturulur?", "Bebeğin uyku eğitimi nasıl olmalı?" sorularını Pınar Sibirsky yanıtlıyor.

Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 24 Ağustos Cumartesi 12.20'de NTV'de.