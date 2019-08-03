Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 3 Ağustos 2019

03.08.2019 - 13:42

Anne adayı bir süpermodel olunca hamilelik yolculuğu da renkli bir maceraya dönüşüyor. Tülin Şahin sağlıktan modaya, egzersizden bakıma bir anne adayının tüm merak ettiklerini Hamilelik Günlüğü’nde paylaşıyor.

İlk bölümde Tülin Şahin, sağlıklı bir gebelik için yapılması gerekenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Figen Taşer Güney’le, hamilelikte beslenmenin önemini ise Diyetisyen Müge Bozok’la konuşuyor. Uzun yıllar defilelerinde yer aldığı Moda Tasarımcısı Özlem Süer’le de bu kez hamilelik döneminde şık olmanın yollarını öğrenmek için buluşuyor ve bir kız annesi olan tasarımcıdan annelik tavsiyeleri alıyor.

Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 3 Ağustos Cumartesi 12.15’te NTV’de başlıyor.