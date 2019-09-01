Tülin Sahin ile Hamilelik Günlüğü 31 Ağustos 2019

01.09.2019 - 11:45

Anne adayı bir süpermodel olunca hamilelik yolculuğu da renkli bir maceraya dönüşüyor. Tülin Şahin sağlıktan modaya, egzersizden bakıma bir anne adayının tüm merak ettiklerini Hamilelik Günlüğü’nde paylaşıyor.

Tülin Şahin bu hafta, yeni nesil bir ebe olan Doğuma Hazırlık Eğitimcisi Pınar Mallı ile bir araya geliyor ve ebelerin doğuma hazırlık sürecindeki desteklerini öğreniyor. Hamilelik psikolojisi ve doğum sonrası depresyonla ilgili sorularını konunun uzmanı Psikiyatrist Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu Özdemir’e yöneltiyor. Bu hafta Tülin Şahin’in bir diğer konuğu ikiz çocuk annesi Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol. Moda dünyasından annelik hikayelerine uzanan renkli bir sohbet izleyiciyi bekliyor.

Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 31 Ağustos Cumartesi 12.20’de NTV’de.