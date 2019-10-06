Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 5 Ekim 2019

06.10.2019 - 09:06

Anne adayı bir süpermodel olunca, hamilelik yolculuğu da renkli bir maceraya dönüşüyor. Tülin Şahin sağlıktan modaya, egzersizden bakıma bir anne adayının tüm merak ettiklerini Hamilelik Günlüğü’nde paylaşıyor.

Tülin Şahin bu hafta hamilelikte oluşan varislerin nedeni ve tedavisi ile ilgili sorularını Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Yılmaz’a soruyor. Şahin, farklı diller arasında yetişmiş biri olarak bebeğini kucağına almadan önce erken yaşta yabancı dil eğitimi hakkında merak ettiklerini Anaokulu Öğretmeni Stefan Sibirsky’ye danışıyor. Bu haftanın bir diğer konuğu iki kız çocuğu annesi Zeynep Sever Demirel. 2009 Belçika Güzeli ve Yapımcı Zeynep Sever Demirel, hamilelik süreçlerinden suda doğum deneyimine her şeyi Tülin Şahin ile paylaşıyor.

Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü her Cumartesi saat 15.15’te, tekrarıyla Pazar saat 09.15’te NTV’de.